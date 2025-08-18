لبنان

الرئيس بري: سأسمع من المبعوث الأميركي وليس لدي أي شيء أطرحه عليه

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري “سأسمع من المبعوث الاميركي توم برَّاك رؤيته بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله وليس لدي أي شيء أطرحه عليه”.

وأكد الرئيس بري في حديث لقناة “العربية” أنه “لا يمكن تطبيق اي قرار بشأن حزب الله طالما اسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها”، موضحاً ان “الحزب لم يطلق اي رصاصة منذ وقف النار لكن اسرائيل مستمرة في ضرباتها”.

ودعا الرئيس بري الى “حوار بشأن قرار حصر السلاح بيد الدولة وليس بالطريقة المطروحة”، مؤكداً أن “لا خوف من حرب أهلية أو اي تهديد للسلم الاهالي”.

المصدر: قناة المنار