حزب الله يواصل تحذير الحكومة من تداعيات قرارها

يواصل حزب الله تحذيره الحكومة اللبنانية من تداعيات قرارها ضد سلاح المقاومة، داعيا إياها على صد العدوان وليس سلب لبنان أوراق قوته.

أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن ان المقاومة جاهزة لاي نقاش ولكن بعد انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية. موقف الحاج حسن جاء خلال لقاء سياسي في منزل رئيس بلدية سرعين البقاعية بحضور فعاليات اجتماعية وسياسية.

وخلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله في الاوزاعي لفقيد الجهاد والمقاومة كفاح شمص (ساجد) سأل النائب إبراهيم الموسوي كيف يفرط البعض بالمقاومة التي هي قوة للبنان في ظل تهديد بنيامين نتنياهو المنطقة بما سماه مشروع “إسرائيل الكبرى”.

بدوره النائب رائد برو اعتبر قرار الحكومة حول السلاح قرار استسلام للبنان وتجريدا له من نقطة قوته. موقف النائب برو جاء خلال مجلس أربعين الإمام الحسين (ع) الذي تحييه القرى الكسروانية في بلدة زيتون.

