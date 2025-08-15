عربي وإقليمي

بيان مسيرات “مع غزة جهاد وثبات لمواجهة أبشع إبادة وأخبث مؤامرات”: لمواجهة المشروع الصهيوني “بكل الوسائل الممكنة



أكدت المسيرات الشعبية التي أقيمت تحت شعار “مع غزة جهاد وثبات لمواجهة أبشع إبادة وأخبث مؤامرات”، الموقف الثابت والداعم لغزة وفلسطين والمقدسات الإسلامية، وللمقاومة التي “تقدّم أغلى التضحيات دفاعاً عن الأمة في وجه أبشع الجرائم في هذا العصر”.

ودعا البيان الصادر عن المسيرات إلى تجريم الصهيونية والعمل على نزع سلاح العدو الصهيوني لما يمثله من تهديد لشعوب المنطقة وللسلم العالمي، مشدداً على ضرورة تعزيز سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين باعتباره السد المنيع في وجه حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال.

وحذّر من أن أي تفريط أو تقاعس في دعم المقاومة سيؤدي إلى “أثمان باهظة وخسائر فادحة للأمة والبشرية”، رافضاً في الوقت نفسه مخطط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يجاهر بمشروع “إسرائيل الكبرى” ضمن ما سماه البيان “الطموحات التوسعية للمنظومة الصهيونية العالمية”.

وأكد المشاركون في المسيرات عزمهم على مواجهة المشروع الصهيوني “بكل الوسائل الممكنة” محذرين من كونه “مشروعاً عقائدياً يعمل الاحتلال على تنفيذه بشكل متواصل”، معتبرين أن تهديد العدو بـ”تغيير الشرق الأوسط” هو الترجمة العملية لهذا المخطط في حال تمكن من القضاء على محور المقاومة.

كما ندّد البيان بمحاولات الاحتلال الضغط على بعض الأنظمة لنزع سلاح المقاومة وحصارها في غزة ولبنان، واعتبرها “جزءاً من مخطط خبيث”، مديناً في الوقت نفسه أي تحركات لأنظمة أو حكومات أو جماعات تخدم هذا المشروع.

واستنكر استمرار بعض الأنظمة في تقديم الدعم والخدمات للاحتلال، وإرسال السلع والأسلحة إليه، وعقد الصفقات الاقتصادية معه، مندداً بـ”الخنوع أمام تغوّل العدو وعدم اتخاذ أي موقف جاد لردعه عن تهديداته”.

المصدر: مواقع