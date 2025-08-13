لبنان

المفتي قبلان: كلام نتنياهو يعني أننا بقلب أزمة وجود كبرى تضرب عمق بلادنا العربية الاستراتيجي

شجب “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان، في بيان له الأربعاء “إعلان رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، تنفيذه خرائط مشروع إسرائيل الكبرى، في سياق إصراره على قتال الجبهات الموصِلة لهذا الحلم الإرهابي الأخطر”. وتابع “هذا يعني أننا في قلب أزمة وجود كبرى تطاول نصف بلاد العرب، بل وتضرب عمق بلادنا العربية الاستراتيجي”.

وقال المفتي قبلان “هذا يؤكد المؤكَّد منذ العام 1948، بأن ما يجري في قطاع غزة والضفة وجنوب سوريا وغيرها، دليل مطلق على وحشية هذا الكائن الصهيوني الأميركي، الذي يعتاش على ابتلاع بلاد العرب بالقوة والاحتلال، والعين على أنظمة التطبيع وحكام الطاعة الأميركية، للخروج من أسوأ كابوس سيادي”.

وأضاف المفتي قبلان “هنا بالذات، نجد أن حكومة لبنان وسلطاته التنفيذية معنيّة بالجواب الممنوع والموقف المقموع، وسط شلل سيادي وفضيحة وطنية لا سابق لها على الإطلاق، علّ حكومة هذا البلد تفهم ما قاله رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم فوق أرض لبنان المحتلة، ومن دون خشية من حكومة هذا البلد المنهزمة، التي لا تعرف لغة العنتريات إلا تجاه شعبها”.

وتابع المفتي قبلان ان “بعض مَن في هذا البلد يقمع الجيش اللبناني العزيز من القيام بأكبر وظائفه السيادية، ولا حلّ في وجه هذا الطغيان الصهيوني إلا بالممانعة السيادية وإسقاط الجوقة الحكومية المستسلمة، فضلًا عن تأكيد الخيار الاستراتيجي: جيش، شعب، مقاومة، كأساس سيادي ووجودي لهذا البلد، بعيدًا عن الاستسلام الحكومي الذي يهدد أصل وجود لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام