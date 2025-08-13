عربي وإقليمي

677 يوماً على حرب الإبادة في غزة… وتحذير من انتشار أمراض مقاومة للأدوية

في اليوم الـ677 من حرب الإبادة على غزة، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الجوع وسوء التغذية يدمران القطاع. في الوقت الذي حذرت فيه دراسة طبية بريطانية من انتشار الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية في القطاع، مشيرة إلى أن ارتفاع مستوى البكتيريا المقاومة للأدوية يعني أمراضاً أكثر خطورة وانتقالاً أسرع لأمراض معدية.

أما في تطورات العدوان، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 24 شخصاً إثر غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم.

في السياق، قال مصدر في المستشفى المعمداني، إن 12 شخصاً استشهدوا في غارة للعدو فجر اليوم الأربعاء على منزل بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. هذا وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 7 فلسطينيين، بينهم 5 أطفال، في قصف إسرائيلي فجر اليوم على خيام نازحين جنوبي مدينة غزة.

#شاهد | أم تحتضن نجلها خلال نقله في سيارة الإسعاف بعد إصابته في قصف للاحتلال على مدينة غزة. pic.twitter.com/F1VrpP3xHr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 13, 2025

سبق ذلك استشهاد 7 مواطنين بينهم 5 أطفال من عائلة واحدة بقصف طائرات الاحتلال خيامهم فجر اليوم قرب الكلية الجامعية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وأفاد مراسل المنار باستشهاد 5 شهداء وإصابة 10 بجروح جراء استهداف تجمعات ‫المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات بشارع صلاح الدين.

كذلك، أفاد مستشفى ناصر، بإصابة عدة أشخاص في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنتظري المساعدات جنوب القطاع. كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات برصاص قوات الاحتلال قرب كيسوفيم شرق دير البلح وسط القطاع.

ووصل شهيد إلى مشفى العودة بالنصيرات جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه طالبي المساعدات في منطقة نتساريم شمال المحافظة الوسطى.

إلى ذلك، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح، جراء غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على منزل في وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في محيط حي الأمل شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن، وفق وزارة الصحة، 61,599 شهيدًا و154,088 إصابة، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

ومن الشهداء 10,078 شهيدًا و 42,047 إصابة استهدفوا بعد تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس 2025.

المصدر: مواقع إخبارية