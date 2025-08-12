دولي

الدفاع الروسية: كييف تُحضّر لاستفزازات من أجل تعطيل قمة بوتين وترامب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن “حصولها على معلومات عبر عدة قنوات، تفيد بأن كييف تُحضّر لاستفزازات بهدف تعطيل المحادثات الروسية-الأمريكية المقرر عقدها في 15 أغسطس/آب في ألاسكا”.

وقالت الوزارة: “بحسب معلومات متوفرة عبر عدة قنوات، فإن نظام كييف يستعد لاستفزازات تهدف إلى إفشال المفاوضات الروسية-الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/آب”، وأضافت: “لتحقيق هذه الغاية، تم نقل مجموعة من الصحفيين الأجانب إلى مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف بواسطة سيارات تابعة لجهاز الأمن الأوكراني، يوم الاثنين 11 أغسطس، بحجة إعداد سلسلة من التقارير عن سكان المدينة التي تقع بالقرب من خط المواجهة”.

وتابعت الوزارة: “قبل القمة مباشرة، يوم الجمعة، خططت القوات الأوكرانية لشنّ ضربة استفزازية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة أو على مستشفى، ما قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، على أن يتم توثيق ذلك فورًا من قبل الصحفيين الغربيين الذين تم نقلهم إلى هناك”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “نتيجة لهذا الاستفزاز الذي يُخطط له نظام كييف، سيتم تحميل القوات الروسية كامل المسؤولية عن الضربة والضحايا المدنيين، بهدف خلق خلفية إعلامية سلبية وإيجاد مبررات لإفشال التعاون الروسي-الأمريكي بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا”، وأكدت أنه “من الممكن أيضًا أن تحدث استفزازات مماثلة في تجمعات سكنية أخرى خاضعة لسيطرة نظام كييف”.

المصدر: روسيا اليوم