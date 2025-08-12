دولي

زاخاروفا: زيلينسكي لا يزال يرفض استعادة ألف أسير أوكراني

أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن “فلاديمير زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) لا يزال يرفض استعادة الأسرى العسكريين الأوكرانيين من القائمة المنشورة التي تضم ألف اسم”.

وقالت زاخاروفا في حديث لها يوم الثلاثاء “هل تعلمون أن زيلينسكي ما زال يرفض استعادة مواطنين أوكرانيين أسرى؟”، وتابعت: “تتذكرون كيف كانوا يصرخون بأنهم بحاجة إلى أطفال أوكرانيين مزعومين سرقتهم روسيا، دون أن ينشروا أسماءهم في أي مكان؟ لكنهم الآن يرفضون استعادة ألف مواطن أوكراني حقيقي، ليسوا خياليين، يطلبون العودة إلى ديارهم. لكن بانكوفا (مقر الرئاسة الأوكرانية) لا تريدهم”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن “كييف لم تكن ترغب في استعادة جثث القتلى الأوكرانيين إلا تحت ضغط الرأي العام العالمي، عندما ارتعدت الشعوب من هذه الوحشية”، وأضافت “الآن لا يريدون استعادة الأحياء. أقارب الأسرى يوقعون عرائض ويتوسلون على رُكبهم إلى بانكوفا للسماح للجنود بالعودة”، وتابعت “دعاية نظام كييف صامتة، مدركة أنهم سيرمون بهم لاحقًا في معارك دموية، ولن يستعيدوهم أحياء ولا أمواتًا”.

وفي وقت سابق، أفاد رئيس مجموعة التفاوض الروسية مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، بأن “نظام كييف رفض قبول ألف عسكري أوكراني أسير في إطار عملية التبادل مع روسيا، مما جعل المرحلة الثانية من التبادل تجري بصعوبة بالغة، ولم يسمح ببدء المرحلة الثالثة حتى الآن”.

المصدر: روسيا اليوم