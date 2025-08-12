دولي

بوتين بحث مع كيم جونغ أون المحادثات المقبلة مع ترامب

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بحثا خلالها المحادثات المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الكرملين في بيان له الثلاثاء “هنأ الرئيس الروسي الزعيم الكوري الشمالي بمناسبة اليوم الوطني القادم، الذكرى الثمانين لتحرير كوريا من الاستعمار الياباني، الذي يتم الاحتفال به في 15 أغسطس”، وتابع “بدوره أكد كيم جونغ أون أن كوريا الشمالية تعتبر هذا العيد عيدًا مشتركًا، وتتذكر دور الجيش الأحمر في القتال ضد الغزاة”.

وأضاف البيان “أكد الجانبان التزامهما بمواصلة تطوير علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون في جميع المجالات، بما يتماشى مع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية، المبرمة في 19 يونيو 2024 في بيونغ يانغ”، وتابع “أشاد فلاديمير بوتين بشدة بالدعم الذي قدمته كوريا الشمالية خلال تحرير مقاطعة كورسك من القوات الغازية لنظام كييف، وبالشجاعة والبطولة والإيثار الذي أظهره الجنود الكوريون الشماليون”.

وأشار الكرملين إلى أن “الرئيس الروسي تبادل المعلومات مع كيم جونغ أون بشأن المحادثات المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، وأضاف “اتفق فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون على مواصلة الاتصالات”.

المصدر: روسيا اليوم