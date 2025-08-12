لبنان

موجة الحر في ذروة جديدة وعودة تدريجية للتيار الكهربائي

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها باشرت بإعادة التغذية بالتيار الكهربائي تدريجياً إلى مختلف المناطق اللبنانية، ذلك بعد أن أدى “عطل طارئ” نتيجة الرطوبة والحرارة العالية إلى انقطاع شامل.

وأوضحت “كهرباء لبنان”، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه “تمّ إعادة ربط المجموعات الغازية والبخارية في معمل دير عمار بالشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى مجموعة غازية في معمل الزهراني، وسيتم قريباً إعادة ربط معملَي المحركات العكسية في الذوق والجية ريثما تصبح جاهزة للتشغيل”، وذلك بعد “حصول انقطاع شامل للتيار الكهربائي نتيجة حصول عطل طارئ على أحد محولات التوتر العالي في محطة التحويل التابعة لمعمل الذوق الحراري نتيجة الرطوبة والحرارة العالية”.

كذلك، أفادت المؤسسة بأنها “باشرت بإعادة التغذية بالتيار الكهربائي تدريجياً إلى مختلف المناطق اللبنانية، مع إعطاء أولوية لتزويد المرافق الحيوية والأساسية في الدولة مثل مطار رفيق الحريري الدولي، ومضخات المياه، والسجون المركزية، والصرف الصحي وقصور العدل”.

وإذ أكدت أنّ “الفرق الفنية المختصة تعمل جاهدةً منذ منتصف ليل السبت الأحد الماضي، لإعادة التيار الكهربائي تدريجياً إلى مختلف المناطق اللبنانية، وضمان استقرار الشبكة”، دعت المؤسسة المواطنين إلى “تفهّم هذه الظروف الطارئة”، مؤكدةً أنها “تبذل قصارى جهدها للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية بشكل منتظم، ولا سيما لمرافق الدولة الحيوية في ظلّ ظروف مناخية قاسية جداً”.

يأتي ذلك في وقت تستمرُ فيه موجةُ الحرِّ بالسيطرةِ على لبنانَ مع كتلٍ هوائيةٍ حارة ورطبة ودرجاتِ حرارةٍ فوقَ معدلاتِها الموسمية بحدودِ 10 درجات وخصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية.

وبقيت نسبةُ الرطوبة مرتفعةً على الساحل حيث يزيدُ الشعورُ بالحر، ويؤدي إرتفاعُ الرطوبةِ إلى طقسٍ غائمٍ جزئياً مع ضبابٍ على المرتفعات، ويستمرُ حالُ الطقسِ على ما هو عليه مع استقرارٍ في درجاتِ الحرارة المرتفعة يومي الأربعاءِ والخميس، ومن المتوقع ان تبدأَ الموجةُ بالانحسار تدريجياً اعتباراً من يوم الجمعة.

المصدر: وكالة وطنية