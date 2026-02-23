كهرباء لبنان: 263 محضراً في حملة نزع تعديات على الشبكة خلال أسبوع

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنها” نفّذت، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه، وبمؤازرة القوى الأمنية وإشراف القضاء المختص حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية خلال الفترة الممتدة من 16 شباط 2026 ولغاية 19 شباط 2026، أسفرت عن تنظيم 263 محضراً”.



واشارت الى انه” تم خلال الأسبوع الفائت تحرير ما مجموعه 263 محضراً، تأكيداً لالتزام مؤسسة كهرباء لبنان بحماية المال العام وضمان حسن سير المرفق العام الكهربائي”.



كما اكدت أنها “ستفيد المواطنين دورياً بنتائج حملات نزع التعديات التي تنفّذها ، وفقاً للإجراءات القانونية المرعية الإجراء”.

المصدر: الوكالة الوطنية