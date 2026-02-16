“كهرباء لبنان” تواصل حملاتها لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية وتسجل 233 محضراً خلال يومين

أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” أنها نفذت، بمؤازرة القوى الأمنية وتحت إشراف القضاء المختص، حملة لنزع التعديات على الشبكة الكهربائية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 فبراير الجاري. وأسفرت الحملة عن تحرير 233 محضراً موزعة على المناطق المختلفة كما يلي: دائرة بيروت 25 محضراً، دائرة الشياح 29 محضراً، دائرة صيدا 33 محضراً، دائرة وادي الزينة في إقليم الخروب 86 محضراً، دائرة شتوره 8 محاضر، دائرة رياق 6 محاضر، دائرة جب جنين 8 محاضر، دائرة بعبدات محضر واحد، دائرة برقايل في الشمال 24 محضراً، ودائرة زغرتا 13 محضراً.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الحملات تأتي في إطار حرصها على حماية المال العام وضمان حسن سير المرفق الكهربائي، مؤكدة استمرارها بتنفيذ مثل هذه الحملات بشكل دوري وفق الإجراءات القانونية المرعية. وأضافت أن نتائج الحملات ستُعرض بشكل دوري على المواطنين لتعزيز الشفافية ومتابعة جهود المؤسسة في ضبط التعديات على الشبكة الكهربائية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام