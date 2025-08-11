لبنان

حزب الله: الاغتيال الممنهج للصحفيين يهدف لإبعاد الإعلام عن دوره في كشف ما يقوم به الكيان ‏الصهيوني

أعربت العلاقات الإعلامية في حزب الله عن إدانتها “الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها العدو ‏الصهيوني بحق ‏الصحفيين في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد ستة صحفيين ‌‏(خمسة شهداء من قناة الجزيرة وشهيد ‏من منصة ساحات)، بعد قصف مباشر ‏ومتعمد طال خيمتهم في محيط مستشفى الشفاء في غزة”، ‏معتبرة اياها “جريمة حرب ‏مكتملة الأركان، وتكشف وحشية هذا الكيان وإجرامه وانعدامه الأخلاقي ‌‏والإنساني”.‏

وقال إن “هذا الاغتيال الممنهج للصحفيين بعد أن اتخذ العدو الإسرائيلي قرارًا باحتلال ‏كامل قطاع غزة، يأتي ‏بهدف إبعاد الإعلام عند دوره في كشف ما يقوم به الكيان ‏الصهيوني وما سيقوم به من جرائم ومجازر ‏وإبادة جماعية وتجويع للناس تمهيدًا ‏لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.‏

هذا وتقدمت العلاقات الإعلامية “بأحر التعازي إلى عوائل الشهداء، وإلى إدارة قناة ‏الجزيرة وكوادرها، وإلى كل ‏الإعلاميين والصحفيين الأحرار في فلسطين والعالم ‏العربي والإسلامي، الذين ما زالوا يؤمنون بالدور ‏الكبير للإعلام الذي يدافع عن ‏المظلومين في وجه طغاة العالم، ويصر على مواجهة المخاطر والتحديات ‏ليوثق ‏جرائم هذا الكيان المتوحش”، داعية “المؤسسات الإعلامية والحقوقية والإنسانية ‏والمنظمات ‏الدولية كافة إلى إدانة هذا الإجرام الصهيوني المتواصل ضد ‏الصحفيين والمؤسسات الإعلامية واتخاذ ‏الإجراءات الضرورية لمقاضاته أمام ‏المحاكم الدولية المختصة”.‏

المصدر: موقع المنار