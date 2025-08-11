لبنان

حزب الله دان القرار الأميركي بحق مادورو: محاولة لزعزعة استقرار دولة سيّدة تتمسك بثوابتها

قالت وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله في بيان لها، يوم الإثنين: “مرة جديدة، تُثبت الإدارة الأميركية تمسّكها بنهج التسلّط والبلطجة، وممارستها أشكال الترهيب والتهديد لكل الأمم والشعوب والدول والحكومات التي لا تنصاع لهيمنتها”.

وأضاف البيان أن “القرار الأخير بحق رئيس الجمهورية البوليفارية الفنزويلية، السيد نيكولاس مادورو، هو نموذج لهذه السياسة في التعدي على سيادة وحقوق وكرامة الشعب والقيادة الفنزويليين”، ولفت إلى أن هذا القرار “يأتي في سياق نهجٍ متواصل لزعزعة استقرار دولة سيّدة، ترفض وبحزم الإملاءات الأميركية، وتتمسّك بثوابتها الوطنية والتاريخية”.

وإذ دان البيان القرار الأميركي الجديد، رأى فيه “عدوانًا سافرًا على بلدٍ يتمتع بالاستقلال والسيادة”، وأكد “التضامن الكامل مع الحكومة والشعب الفنزويليين، بقيادة الرئيس مادورو، وما يمثله من استمرار للنهج الوطني والثوري الأصيل الذي أرساه الزعيم الراحل هوغو تشافيز، هذا النهج التحرري والإنساني الذي وضع فنزويلا في مقدمة القوى العالمية المدافعة عن حقوق الأمم والشعوب، وهو ما تجلّى ولا يزال في المواقف الرائدة الداعمة للقضية الفلسطينية والحقوق العربية في وجه الغطرسة الأميركية والتوحش الصهيوني”.

المصدر: موقع المنار