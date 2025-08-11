عربي وإقليمي

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق الصحفيين في غزة بينهم مراسلا شبكة الجزيرة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، أحزمة نارية عنيفة جنوب مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال نفذت غارات كثيفة، أطلقت خلالها أكثر من 20 صاروخًا خلال دقائق، استهدفت مناطق جنوب مفترق المصلبة ودولة ومحيط مسجد علي باتجاه الجنوب.

وأفادت المصادر بأن معظم الغارات تركزت في شارع رقم 8 جنوب غزة، وذلك في وقت تتصاعد فيه تهديدات الاحتلال بتنفيذ عدوان واسع على المدينة للسيطرة عليها وتهجير سكانها قسرًا.

الاحتلال يغتال 5 صحفيين، بينهم مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، 6 صحفيين، بينهم مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف مباشر استهدف خيمة للصحفيين مقابل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وأكدت مصادر صحفية أن الاستهداف أسفر عن استشهاد:

الصحفي أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة / الصحفي محمد قريقع، مراسل قناة الجزيرة / المصور إبراهيم ظاهر / المصور مؤمن عليوة / مساعد المصور محمد نوفل / محمد الخالدي.

اللحظات الأولى لاستهداف خيمة صحفيي الجزيرة واستشهاد مراسليها أنس الشريف ومحمد قريقع #الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/OYMW9RDjvH — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 10, 2025

وجاءت هذه الجريمة بعد ساعات من مؤتمر صحفي لرئيس حكومة الاحتلال، كرر فيه اتهاماته لوسائل الإعلام بأنها تزيف الحقائق حول ما يجري في قطاع غزة.

الاحتلال يقر بجريمته

وأقر جيش الاحتلال باستهداف الصحفيين مباشرة، وذكر في بيان رسمي أنه “هاجم قبل قليل أنس الشريف في منطقة مدينة غزة”، زاعمًا أن الشهيد كان “متنكرًا في زي صحفي لقناة الجزيرة” وأنه “قائد خلية في حركة حماس خطط لإطلاق صواريخ على مواطني الاحتلال وقواته”.

وأضاف البيان أن “وثائق استخباراتية عُثر عليها في القطاع تؤكد انتماءه العسكري لحماس”، على حد زعمه.

ولم يتوقف المراسلان منذ بدء الحرب عن تغطية القصف الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 22 شهرًا، حيث كان الشريف من أوائل المراسلين الذين ينتقلون إلى مواقع القصف، خاصة في المناطق الشمالية، فيما كان قريقع يؤدي الدور نفسه في مناطق أخرى.

"صوتي سيبقى شاهدا على كل جريمة".. الزميل تامر المسحال يقرأ ما كتبه الزميل الشهيد أنس الشريف ردا على تهديدات الجيش الإسرائيلي باغتياله#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/HJp1tQ0RR9 — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 10, 2025

شبكة الجزيرة: ندين الاغتيال المدبر لمراسلينا

قالت شبكة الجزيرة: “ندين الاغتيال المدبر لمراسلينا أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل”، معتبرة أن “اغتيال مراسلينا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوم سافر ومتعمد على حرية الصحافة”.

وأوضحت القناة أن “قتلة الصحفيين استهدفوا، بإقرار منهم عبر بيان الجيش الإسرائيلي، خيمة صحفيي الجزيرة عند مجمع الشفاء”. وأشارت إلى أن “الهجوم على صحفيي الجزيرة جاء وسط كارثة إنسانية مروعة خلفها العدوان الإسرائيلي الذي يشهد مجازر متواصلة”.

وأضافت: “الأمر بقتل أنس الشريف، أحد أشجع صحفيي غزة، وزملائه محاولة يائسة لإسكات الأصوات استباقًا لاحتلال غزة”. وحملت الشبكة جيش الاحتلال وحكومته المسؤولية الكاملة عن استهداف واغتيال فريقها، مؤكدة أن العديد من مسؤولي جيش الاحتلال كرروا التحريض على أنس الشريف ورفاقه.

واختتمت بقولها: “أنس الشريف وزملاؤه كانوا من آخر الأصوات الباقية في غزة التي تنقل للعالم الواقع المأساوي”.

حتى آخر لحظة

كان الزميل الشهيد #محمد_قريقع

يؤدي الأمانة

و ينقل الرسالة



الرسالة الأخيرة لقريقع قبل دقائق من استشهاده ..قصف قريب وليلة صعبة وعصيبة#أنس_الشريف pic.twitter.com/JzhnplT5qI — Ayman Azzam (@AymanazzamAja) August 10, 2025

الأورومتوسطي: اغتيال الصحفيين تمهيد لمجزرة كبرى

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جريمة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لخمسة صحفيين من طاقم قناة الجزيرة في غزة، بينهم المراسلان أنس الشريف ومحمد قريقع، بعد استهداف طائرة مسيرة خيمة للصحفيين قرب مجمع الشفاء الطبي.

وأشار المرصد إلى أن الجريمة جاءت بعد تحريض رئيس وزراء الاحتلال على وسائل الإعلام وإعلانه المضي في السيطرة على غزة، معتبراً أن ذلك يعكس استهتار الاحتلال بالقوانين الدولية ونتائج الإفلات من العقاب.

وأكد المرصد أن استهداف الصحفيين يهدف إلى فرض تعتيم إعلامي على جرائم الحرب، محذرًا من تصعيد خطير قبل عملية عسكرية واسعة في القطاع. ولفت إلى أن الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا أسفرت عن استشهاد أكثر من 230 صحفيًا، في أكبر حصيلة من نوعها في النزاعات الحديثة، فضلًا عن تدمير مقار إعلامية واستهداف الصحفيين في منازلهم.

هذه وصيّتي، ورسالتي الأخيرة.

إن وصلَتكم كلماتي هذه، فاعلموا أن إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي.

بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يعلم الله أنني بذلت كل ما أملك من جهدٍ وقوة، لأكون سندًا وصوتًا لأبناء شعبي، مذ فتحت عيني على الحياة في أزقّة وحارات مخيّم جباليا للاجئين،… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

ودعا المرصد إلى فتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف استهداف الصحفيين وضمان حمايتهم.

المصدر: مواقع