الأربعاء   
   06 08 2025   
   12 صفر 1447   
   بيروت 20:02
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    عربي وإقليمي

    سرايا القدس تستهدف آليات العدو الإسرائيلي في خانيونس جنوب غزة

    أعلنت سرايا القدس في بيان لها يوم الأربعاء أن “مقاتليها تمكّنوا من تدمير دبابة للاحتلال الإسرائيلي كانت متوغلة في منطقة شارع المارس، وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

    وأوضحت السرايا أن “العملية نُفذت عبر تفجير عبوة برميلية من نوع ثاقب”، وأكدت “إصابة الهدف بشكل مباشر”.

    وفي بيان آخر منفصل، أعلنت السرايا “قصفها، بالاشتراك مع كتائب القسام، محضن آليات للاحتلال بقذائف الهاون، وذلك في محيط موقع الحشاشين جنوب خانيونس”.

    وتأتي هذه العمليات في إطار ردّ المقاومة الفلسطينية على جرائم العدو الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على قطاع غزة.

    المصدر: فلسطين اليوم