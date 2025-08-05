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غزة تدخل يومها الـ670 تحت العدوان… تصاعد في المجازر وأزمة التجويع تحصد الأرواح

دخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه السبعين بعد الستمئة، وسط تفاقم أزمة التجويع وارتفاع أعداد الشهداء في صفوف المدنيين، في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي على مختلف مناطق القطاع.

وقد وثّقت مستشفيات غزة خلال الساعات الماضية استشهاد ستة فلسطينيين جوعًا، بينهم طفل رضيع، فيما استشهد ستة وثلاثون آخرون أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية. وبحسب مصادر طبية في القطاع، فقد بلغت حصيلة شهداء يوم أمس أربعة وسبعين شهيدًا، ارتقوا بنيران جيش الاحتلال الذي يواصل استهداف خيام النازحين ومراكز توزيع المساعدات.

تصاعد في التهديدات الإسرائيلية واستمرار المجازر… أكثر من 15 شهيدًا في خانيونس خلال 24 ساعة

وتصاعدت وتيرة التهديدات التي أطلقها الكيان الإسرائيلي بشكل لافت خلال الساعات الماضية، وبلغت حد التهديد باجتياح كامل لقطاع غزة، قبل أن تبدأ بالانحسار تدريجيًا. وقد تزامن ذلك مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع، لا سيّما في محافظة خانيونس جنوبي القطاع، حيث شنّ جيش الاحتلال قصفًا استهدف خيام نازحين في منطقة الزنة، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين، بينهم رجل وزوجته، بالإضافة إلى رجل وابنه وشقيقته.

كما استُشهد ثلاثة مواطنين آخرين في قصف استهدف محيط مركز توزيع المساعدات جنوب مدينة خانيونس، إلى جانب وقوع عشرات الإصابات. وبذلك، بلغ عدد الشهداء في خانيونس وحدها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 15 شهيدًا فلسطينيًا.

وفي المنطقة الوسطى من قطاع غزة، قصف جيش الاحتلال منازل سكنية بقذائف المدفعية، ما أدى إلى استشهاد امرأة فلسطينية ونجلها. كما شنّ الاحتلال غارات على منازل فارغة في كلٍّ من دير البلح ومخيم المغازي، فيما استمر استهداف محيط معبر نيتساريم وممرّ المساعدات جنوب غرب القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطن فلسطيني آخر.

أما في مدينة غزة، فقد شنّ جيش الاحتلال سلسلة غارات عنيفة استهدفت شقة سكنية تعود لعائلة “سعيد” في حيّ الصبرة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين فلسطينيين، وإصابة أحد الممرضين العاملين في مجمع الشفاء الطبي، الذي طاله القصف الإسرائيلي أيضًا.

وفي سياق متّصل، واصل الاحتلال عملياته التدميرية في أحياء مدينة غزة الشرقية، حيث نفّذ سلسلة من الغارات وعمليات التفجير التي طالت منازل المدنيين. وخلال ساعات الليل، سُجّل استشهاد نحو عشرة فلسطينيين بينما كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم في المدينة.

وتعرضت معظم مناطق قطاع غزة للقصف الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة، فيما تواصل طائرات الاحتلال التحليق بكثافة في أجواء القطاع، في ظل مخاوف من جولة جديدة من التصعيد والدمار.

المزيد من التفاصيل حول التطورات الميدانية، أوجزها لنا مدير مكتب المنار في القطاع عماد عيد في الرسالة التالية.

المصدر: موقع المنار