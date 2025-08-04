لبنان

النائب كرامي: لمنح علامات استلحاق للطلاب في التعليم المهني نتيجة الأوضاع الصعبة

تمنى النائب فيصل كرامي في حديث له الاثنين “من المعنيين في وزارة التربية والتعليم وفي مديرية التعليم المهني إعادة النظر في إمكانية منح علامات الاستلحاق التي كانت تُمنَح سابقاً، وطبعاً لمرة واحدة فقط”.

وقال كرامي “‏تأسيساً على قرار اللجان العليا الفاحصة في مديرية التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم، والتي أصدرت قراراً باعتماد معدل ١٠ من ٢٠ (١٠/٢٠) للنجاح في كافة الاختصاصات لشهادات الامتياز الفني، باستثناء الاختصاصات الصحية والإجازة الفنية، ليكون معدّل النجاح ١١ من ٢٠ (١١/٢٠) وليس ١٠ من ٢٠، وحرصاً على مصلحة الطلاب اللبنانيين، ونتيجة الأوضاع الاجتماعية الصعبة وتداعيات العدوان الإسرائيلي التي سادت هذا العام والتي عانى منها كافة طلاب لبنان، ولمرة واحدة فقط، أتمنى من المعنيين في وزارة التربية والتعليم وفي مديرية التعليم المهني إعادة النظر في إمكانية منح علامات الاستلحاق التي كانت تُمنَح سابقاً، وطبعاً لمرة واحدة فقط”.

وأضاف كرامي “نحن إذ نعوّل على موافقة وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم المهني، نثمّن عالياً الجهود الكبيرة التي بذلها فريق الوزارة والمديريات في إنجاح وإتمام عملية الامتحانات الرسمية لهذا العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام