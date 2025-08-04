لبنان

الشيخ عمرو: التهويل لن يجدي نفعًا مع مجتمع المقاومة

أكد مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو أن “التهويل الذي يمارسه البعض لن يجدي نفعًا مع مجتمع المقاومة الذي أظهر وعيه وصموده في وجه التحديات على مستوى الوطن”.

وجاء كلام الشيخ عمرو خلال كلمة ألقاها في الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للشهيدين علي وحسين مصطفى عمرو في بلدة المعيصرة الكسروانية، بحضور جمع من الفعاليات الاجتماعية وأهالي البلدة والجوار وعائلة الشهداء.

وشدد الشيخ عمرو على “ضرورة مقاربة الاستحقاقات الوطنية من زاوية المصلحة الوطنية بعيدًا عن الارتهان لما يرده الخارج، وخاصة أميركا التي لا ترى في هذا العالم سوى مصالح إسرائيل ومصلحتها”، وسأل: “لمصلحة من يريد البعض في لبنان التخلي عن نقاط قوتنا ومقاومتنا التي قدمت التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن كل الوطن؟”.

وأكد الشيخ عمرو أن “اللبنانيين لن يتخلوا عن مقاومتهم وسلاحها، هذه المقاومة التي كانت وما زالت تراهن على وعي اللبنانيين وصمودهم في وجه كل التهديدات الخارجية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام