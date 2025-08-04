لبنان

قبيسي: الغرب يسعى إلى تقويض قوة لبنان عبر نزع سلاح المقاومة

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي أن “لبنان يحتاج اليوم إلى وحدة موقف نواجه بها كل الضغوط والاعتداءات التي يتعرض لها الجنوب والوطن يوميًا”.

وقال قبيسي في حديث له، الإثنين، إن “وحدة الموقف مطلوبة، خصوصًا في ظل استمرار إسرائيل في استباحة أجوائنا واستهداف شباب المقاومة داخل بلداتهم وعلى طرقات الجنوب، دون أن نسمع أي إدانة من الدول الراعية لوقف إطلاق النار، ولا من الغرب الساعي إلى تقويض قوة لبنان عبر نزع سلاح المقاومة، الذي هو درع الدفاع عن سيادتنا وحدودنا”.

وشدد قبيسي على أن “سلاح المقاومة ليس موجَّهًا إلى الداخل، بل هو مكرَّس للدفاع عن لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي، الذي لا يريد الخير لوطننا، ويسعى إلى إنتاج شرق أوسط جديد خالٍ من المقاومة والقضية الفلسطينية”، ولفت إلى أن “إسرائيل لا تسعى إلى استقرار أي دولة، بل تعمل على تمزيق الدول العربية وزرع الفتن في ما بينها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام