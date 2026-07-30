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    عربي وإقليمي

    حرس الثورة الايراني: المعركة ستستمر حتى إخراج آخر جندي أمريكي من الأراضي الإسلامية

      توجه حرس الثورة الإسلامية في ايران إلى “الشعب الأردني الشريف والواعي”، قائلاً إن “مرافقتكم وتعاونكم الصادق، ولا سيما المواقف الصريحة التي اتخذتها مجموعات من نخب الأردن، قد ضيّقت الخناق على العدو وجعلته في حالة عجز”، معلناً أنه “ستستمر معركتنا ومعركتكم حتى طرد آخر محتل أمريكي من الأراضي الإسلامية”.

      وتابع “فجر اليوم، لجأ العدو الأمريكي، العاجز عن المواجهة العسكرية المباشرة، إلى استخدام القواعد المحتلة في بلدكم وشنّ هجوم جوي بقنابل خارقة للتحصينات على منزلين سكنيين، مستهدفًا منزلين بسيطين لمواطنين محليين في جزيرة قشم، ما أدى إلى استشهاد الأب والأم وأحد أبناء الأسرة، وإصابة طفلين آخرين”.

       وتابع “ردًا على هذه الجريمة، ولمساعدتكم على تحرير أرض الأردن الإسلامية من نكبة المحتلين الأمريكيين، هاجم مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس صباح اليوم، بعدة صواريخ بالستية، مرابض تمركز وحظيرة صيانة مقاتلات F-35 التابعة للعدو الأمريكي في قاعدة الأزرق الجوية، فدمّروا بالكامل 3 طائرات F-35، وألحقوا أضرارًا جسيمة بـ3 طائرات أخرى”.

       وأكد بيان الحرس أنه “قُتل في هذا الهجوم عدد من ضباط العدو وكوادره الفنية وفرق الصيانة”، مشيراً إلى أن ” منطقتنا ليست مكانًا لجيش يقتل الأطفال، ويرتكب بهذه القسوة مجازر بحق العائلات البريئة وهي نائمة في منتصف الليل.”

      المصدر: موقع المنار

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