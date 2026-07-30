التلفزيون الإيراني: استهداف قاعدة “موفق السلطي” استند إلى معلومات استخبارية دقيقة

أفاد التلفزيون الإيراني بأن الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدة “موفق السلطي” الجوية في الأردن نُفذت استنادًا إلى معلومات استخبارية وردت إلى مقر خاتم الأنبياء.

وأضاف أن العملية جاءت عقب إعادة الولايات المتحدة نشر مقاتلات من طراز “A-10″ و”F-15” ومنظومات عسكرية جديدة داخل القاعدة، مشيرًا إلى أن القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة نفذت “عملية مباغتة” تمكنت خلالها من تدمير أهدافها.

وأكد التلفزيون الإيراني أن جميع تحركات القوات الأميركية في المنطقة “تحت المراقبة”، وأن حرس الثورة والجيش الإيرانيين سيستهدفان الأهداف المحددة “بأسرع وقت ممكن” إذا استدعت الحاجة.

كما اعتبر أن قاعدة “موفق السلطي” تحولت إلى “المقر الرئيسي لانتشار الأسطول الجوي والقيادة الجوية الأميركية في غرب آسيا”، مضيفًا أن القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة “فرضت اليد الطولى والسيطرة الصاروخية على سماء الأردن”.

وفي وقتٍ سابق، أعلن حرس الثورة أن القوة الجوفضائية استهدفت القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأميركي في الأردن بعدة صواريخ باليستية.

وسبق أن حذّر حرس الثورة “عامة الناس في الدول التي يتمركز فيها الجنود الأميركيون من البقاء قريبين منهم”، وذلك بعدما “غادر العديد من ضباط وجنود الجيش الأميركي المعتدي قواعدهم خوفًا من نيران المقاتلين الإسلاميين، واتخذوا من المباني في المدن أماكن لارتكاب جرائمهم”.

المصدر: موقع العهد