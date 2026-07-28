القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ناقلة نفط سعودية وإجبارها على التراجع

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلة النفط السعودية “NCC GHAZAL”، مؤكدة أن السفينة خرقت قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على السعودية، ورفضت الاستجابة للنداءات التحذيرية.

وقالت القوات المسلحة اليمنية إن العملية نُفذت باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، وأسفرت عن إجبار السفينة على التراجع والعودة.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ قرار الحظر البحري على السعودية، وذلك ضمن معادلة “الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل”.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني