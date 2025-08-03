لبنان

جبشيت تشيّع الشهيد ناصيف العبد بهجة في موكب حاشد ومهيب

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة وأهالي بلدة جبشيت، الشهيد السعيد ناصيف العبد بهجة، في موكبٍ حاشدٍ ومهيب، وسط أجواء من الحزن والاعتزاز.

وأقيمت مراسم التكريم وقسم العهد عند مدخل البلدة، تخللها ترداد عبارات الولاء لنهج المقاومة، قبل أن يؤمّ إمام البلدة، الشيخ عبد الكريم عبيد، الصلاة على الجثمان الطاهر.

وانطلق موكب التشييع في شوارع البلدة، حيث حُمل الشهيد على أكفّ رفاق الدرب، وسط قبضاتٍ مرفوعة ودموعٍ ممزوجة بالفخر، تتقدمه فرق كشفية تابعة لكشافة الإمام المهدي (عج).

ووري الشهيد الثرى في مدافن البلدة، إلى جانب من سبقه من الشهداء.

المصدر: موقع المنار