لبنان

قطاع صيدا في “حزب الله” عرض الوضع التربوي مع وفد من معاهد الآفاق



إستقبل مسؤول قطاع صيدا في “حزب الله” الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في مدينة صيدا، وفدا من إدارة معاهد الآفاق المهنية برئاسة مديرها العام فادي ناصر يرافقه مدير فرع صيدا حسين خليفة، في حضور المسؤول التربوي لحزب الله في قطاع صيدا محمد زراقط ومسؤول العلاقات في القطاع يوسف سلمان.

الوفد وضع ضاهر في صورة النشاط التربوي الذي ينظمه فرع صيدا في المعهد وما سيقوم به خلال السنوات القادمة ، كما تم استعراض الوضع التربوي بشكل عام في لبنان والمهني بشكل خاص، مؤكدين “أهمية التعليم المهني لما يمثل من رافد اساسي للمجتمع وللاقتصاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام