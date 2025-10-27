الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا من “القومي”.. وتأكيد على ثبات المقاومة بوجه الضغوطات

استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر الاثنين وفدا قياديا من الحزب “السوري القومي الاجتماعي” برئاسة منفذ منطقة صيدا جزين الزهراني مازن العماد.

وقدم الوفد “التبريكات الى قيادة حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لارتقاء السيدين الشهيدين حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين والقادة الشهداء وكل الشهداء في المقاومة الإسلامية الذين لا يزالون يرتقون حتى الآن”، كما قدم الوفد “الشكر والتقدير على المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وتضحياته في معركته ضد العدو الصهيوني”.

وعرض المجتمعون “الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة مؤكدين على ثبات معسكر المقاومة في لبنان في وجه الضغوطات والاملاءات الأميركية المتلاحقة التي تخدم العدو الصهيوني وتعمل لخدمته ولصالحه”، وحيوا “المجاهدين وأهلنا الصامدين في قطاع غزة والضفة الغربية، الذين واجهوا حرب الابادة لمدة عامين شامخين ثابتين على عهد الشهداء والقادة حتى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام