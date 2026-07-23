مجلس النواب الأمريكي يقر ميزانية 95 مليار دولار للحرب ضد إيران

أقر مجلس النواب الأمريكي مقترح ميزانية بقيمة 95 مليار دولار، بدعم من الحزب الجمهوري فقط، في محاولة لتمويل الحرب ضد إيران وأولويات أخرى للبيت الأبيض.

ويأتي هذا التصويت في وقت يواجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات متزايدة بشأن استراتيجيته تجاه إيران، حيث أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على سياسته في الحرب.

تشمل الحزمة المالية 60 مليار دولار للبنتاغون، و13 مليارا لاحتياجات الأمن القومي الأخرى، و12 مليارا للمزارعين المتضررين من سياسات ترامب الجمركية، و10 مليارات لتعديل قوانين التصويت بما يتماشى مع قانون “أنقذوا أمريكا” الذي يفرض إثبات الجنسية للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية.

واعتمد الجمهوريون على عملية “المصالحة الميزانية” التي تتيح تمرير القرار بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، متجاوزة بذلك القدرة على التعطيل (فيلباستر) التي يتمتع بها الديمقراطيون. وهذه هي المرة الثالثة التي يلجأ فيها القادة الجمهوريون إلى هذه الآلية، في إشارة إلى تنامي الاعتماد عليها لتجاوز الانقسامات الحزبية.

ووصف النائب الجمهوري جودي أرينغتون، رئيس لجنة الميزانية، الميزانية بأنها مخصصة “فقط للرصاص والقنابل لإنهاء المهمة”. لكن النائب الديمقراطي بيت أغيلار قال إن “الجمهوريين يخططون لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على حرب ترامب الفاشلة في إيران”، متسائلا عن البدائل التي يمكن إنفاق هذه الموارد عليها.

وواجهت الميزانية معارضة من عدد من النواب الجمهوريين المحافظين الذين يعتبرونها تزيد العجز دون أي تخفيضات موازنة تعوضها. فقد صرح النائب وارن ديفيدسون، أحد المعارضين، بأنه “خاض حملته الانتخابية بشعار عدم إفلاس أمريكا”، معتبرا أن الميزانية تشكل “صندوقاً للنفقات غير المرخصة لحرب إيران”.

ويحتاج رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أغلبية ضئيلة لتمرير الخطة، ولا يمكنه خسارة أكثر من صوتين اثنين، مع انعقاد الجلسة بكامل أعضائها، في ظل تحركات قيادة الحزب لإقناع الجمهوريين المترددين بدعمها.

وتواجه الميزانية مستقبلا غامضا في مجلس الشيوخ، حيث لم يلتزم زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون بدعمها، ورفض بعض أعضاء حزبه التعهد بتمريرها. وأبدى ثون تفضيله لتجنب إغلاق الحكومة عبر تمديد التمويل الحالي، وقد يلجأ إلى استخدام حزمة المصالحة في الخريف لتجاوز العقبات الديمقراطية وتمويل العمليات الحكومية.

وكانت الحرب مع إيران قد كلفت حتى الآن 37.5 مليار دولار، بحسب تقديرات وزير الحرب بيت هيغسيث، الذي أشار إلى أن الميزانية الإضافية “ضرورية وملحة” لتجنب نقص حاد في الإمدادات العسكرية.

المصدر: روسيا اليوم