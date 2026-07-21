عراقجي يبلغ نظيره الفرنسي احتجاج إيران على تصرفات دبلوماسيين فرنسيين في طهران

ابلغ وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” نظيره الفرنسي “جان-نويل بارو” احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية على “التصرفات غير المألوفة والمخالفة للأعراف الدبلوماسية” التي صدرت عن اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين في طهران.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية جرت بين وزير الخارجية الايرانية ونظيره الفرنسي عصر اليوم الثلاثاء.

وخلال هذه المحادثة الهاتفية بحث الوزيران آخر التطورات على الساحتين الثنائية والإقليمية، إضافة إلى عدد من القضايا الدولية.

وأكد “عراقجي” أن التصرفات المنسوبة إلى الدبلوماسيين الفرنسيين غير مقبولة، مشدداً على أن احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة والالتزام بالمبادئ والأعراف الدبلوماسية المعترف بها دولياً يعد شرطاً أساسياً لاستمرار عمل البعثات الدبلوماسية الأجنبية. كما دعا الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات.

وأبدى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية اعتراضه على التصرفات غير المألوفة التي أقدم عليها دبلوماسيان فرنسيان في طهران -وهي تصرفات خالفت الأعراف الدبلوماسية- واعتبر هذا السلوك غير مقبول.

وشدد “عراقجي” على أن احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة والالتزام بالمبادئ والأعراف الدبلوماسية المعترف بها دوليا يعد شرطا أساسيا لاستمرار عمل البعثات الدبلوماسية الأجنبية. كما دعا الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات.

وفي جانب آخر من المحادثة الهاتفية، قال وزير الخارجية الإيراني إن إغلاق مضيق هرمز، هو نتيجة مباشرة لانتهاك الولايات المتحدة التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد، إضافة إلى لإجراءاتها التصعيدية.

وأضاف “عراقجي” أن المسؤولية عن تداعيات هذا الوضع تقع على عاتق الطرف الذي عرّض العملية الدبلوماسية والاستقرار الإقليمي للخطر من خلال التنصل من الاتفاقيات والإصرار على اتباع نهج أحادي الجانب.

المصدر: وكالة ارنا