ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة: الاعتداء الأمريكي على منشأة دارخوين النووية يستدعي ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشكل فوري لإدانة هذه الهجمات واتخاذ إجراءات فعالة ضدها