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   5 صفر 1448   
   بيروت 23:44
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    حماس: نجدد دعوتنا إلى الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وإلى الأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي

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