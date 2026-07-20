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   5 صفر 1448   
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    إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها على الأرجنتين بهدف نظيف

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