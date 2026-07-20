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    عربي وإقليمي

    المقاومة الإسلامية في العراق: إذا ما تمادى العدو الأميركي في توسيع عدوانه على ايران سنستهدف بكل قوة وحزم كافة مصالحه وقواعده في البلاد والمنطقة

      اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان تأكيدها بـ”الانخراط المباشر في المعركة ضد العدو الأميركي إذا ما تمادى في توسيع عدوانه على الجمهورية الإسلامية”.

      واوضحت انه “إذا ما تمادى العدو الأميركي في توسيع عدوانه على الجمهورية الإسلامية سنستهدف بكل قوة وحزم كافة المصالح والقواعد الأميركية في البلاد والمنطقة”.

      ولفتت المقاومة الاسلامية في العراق في بيانها إلى أنها “لم نُنفّذ أي استهداف عسكري ضد القواعد الأميركية في العراق والمنطقة خلال الأيام الماضية”.

      وهذا نص البيان:

      بسم الله الرحمن الرحيم

      تُجدّد المقاومة الإسلامية تأكيدها بالانخراط المباشر في المعركة ضد العدو الأمريكي إذا ما تمادى في توسيع عدوانه على الجمهورية الإسلامية، وأنها ستستهدف بكل قوة وحزم كافة المصالح والقواعد الأمريكية في البلاد والمنطقة.

      وفي هذا السياق، نلفت إلى أن المقاومة الإسلامية في العراق لم تُنفّذ أي استهداف عسكري ضد القواعد الأمريكية في العراق والمنطقة خلال الأيام الماضية.

      (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم)

      المقاومة الإسلامية في العراق

      20-7-2026

      المصدر: الاعلام الحربي

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