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    المقاومة الإسلامية في العراق: إذا ما تمادى العدو الأميركي في توسيع عدوانه على الجمهورية الإسلامية سنستهدف بكل قوة وحزم كافة المصالح والقواعد الأميركية في البلاد والمنطقة

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