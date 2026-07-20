المقاومة الإسلامية في العراق: إذا ما تمادى العدو الأميركي في توسيع عدوانه على الجمهورية الإسلامية سنستهدف بكل قوة وحزم كافة المصالح والقواعد الأميركية في البلاد والمنطقة