بحرية الحرس الثوري: مضيق هرمز تحت سيطرة هذه القوة وقد تم إعلان مسار العبور الآمن الوحيد ولن تمر قطرة من النفط أو الغاز أو الأسمدة دون تنسيق وتصريح مسبقين