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   19 07 2026   
   4 صفر 1448   
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    بحرية الحرس الثوري: السفن التي تتأثر بتصريحات العدو الأمريكي وتدخل المسار غير الآمن ستتعرض حتماً لحادث

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