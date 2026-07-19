الأحد   
   19 07 2026   
   4 صفر 1448   
   بيروت 12:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيش الاحتلال يوزع إخطارات هدم لمنازل المقدسيين خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      وسائل اعلام إيرانية: ‏إطلاق صفارات الإنذار في البحرين ومطار البحرين الدولي يعلّق حركة الملاحة الجوية بسبب تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة

      وسائل اعلام إيرانية: ‏إطلاق صفارات الإنذار في البحرين ومطار البحرين الدولي يعلّق حركة الملاحة الجوية بسبب تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة

      بالصورة… الأضرار التي أحدثتها الضربات الايرانية في قاعدة موفق السلطي في الأردن

      بالصورة… الأضرار التي أحدثتها الضربات الايرانية في قاعدة موفق السلطي في الأردن

      تقارير مصورة | تشييع ثلة من الشهداء في قرى منطقة جبل عامل الثانية

      تقارير مصورة | تشييع ثلة من الشهداء في قرى منطقة جبل عامل الثانية