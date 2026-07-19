الأحد   
   19 07 2026   
   4 صفر 1448   
   بيروت 19:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    ‏الرئيس جوزاف عون خلال لقائه وزير الخارجية الاميركي: ‏ ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الاميركي لجهة تطبيق اطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب اسرائيلي من المنطقة النموذجية الاولى

      مواضيع ذات صلة

      المتحدث باسم جيش العدو : قبل وقت قصير اعترض سلاح الجو طائرة مسيّرة جرى رصدها في منطقة الحدود مع سوريا ويجري التحقق من مصدر إطلاقها

      المتحدث باسم جيش العدو : قبل وقت قصير اعترض سلاح الجو طائرة مسيّرة جرى رصدها في منطقة الحدود مع سوريا ويجري التحقق من مصدر إطلاقها

      الأقمار الصناعية تُظهر الدمار في مواقع اميركية

      الأقمار الصناعية تُظهر الدمار في مواقع اميركية

      القوات الايرانية أسقطت مسيّرة كانت تقوم بعمل تجسسي جنوب البلاد

      القوات الايرانية أسقطت مسيّرة كانت تقوم بعمل تجسسي جنوب البلاد