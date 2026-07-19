قائد قوة القدس في الحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني: سنواصل في عهد قيادة سماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي المسار النيّر والمشرّف للمقاومة الذي كان ولا يزال يحظى بتأييد سماحته