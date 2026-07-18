آية الله جوادي آملي يؤكد أهمية توسيع نطاق الدبلوماسية الدينية مع المثقفين الروس

أكد المرجع الديني آية الله عبد الله جوادي آملي، على أهمية توسيع نطاق الدبلوماسية الدينية والحوار المعنوي مع المثقفين الروس؛ وذلك لدى استقباله سفير الجمهورية الاسلامية في موسكو كاظم جلالي.

وأضاف المرجع جوادي املي في تصريحه خلال اللقاء: ينبغي بناء عقيدة تقوم على محاور أساسية كالعلم، والبعث، وحقيقة الإنسان، والقضايا الجوهرية.

وفي إشارة إلى شهداء الحرب المفروضة، قال سماحته: هؤلاء الشهداء رفعوا شأن الدين، بل ارتقوا باسم إيران وراية الجمهورية الإسلامية، وأثبتوا أن النصر الإلهي يتجاوز الحسابات المادية السطحية، حيث لم يتوقع أحد أن تقف إيران في وجه القوى العالمية بهذا الشكل وتلحق بها الهزيمة.

واستشهد آية الله جوادي آملي بآيات من القرآن الكريم، معتبراً انتصار الأمة الإيرانية تجلياً للوعد الإلهي، ومؤكداً أن الأحداث الأخيرة تعد دليلاً على هذه السنة الإلهية.

كما دعا سماحته السفير الايراني في موسكو إلى إقامة حوار علمي وديني مع علماء ومفكري روسيا، وبناء إيمان قائم على محاور كالعلم، والبعث، وحقيقة الإنسان، والقضايا الجوهرية كوجود الله والخلود؛ مبينا ان هذه الحوارات قادرة على إيقاظ الفطرة الإلهية في الإنسان.

كما استذكر آية الله جوادي آملي المهمة التاريخية المتمثلة في نقل رسالة الإمام الخميني (رحمه الله) إلى رئيس الاتحاد السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف، مؤكدا بانها لم تكن رسالة سياسية أو دبلوماسية فحسب، وانما كانت دعوة تربوية تدعو الإنسان للتفكر في طبيعة خلقه وفي خالقه وفي مصيره الأبدي، مؤكداً ضرورة مواصلة نشر هذه التعاليم من خلال الحوار مع مفكري العالم.

وفي ختام حديثه، أشار المرجع الديني إلى ضرورة التحلي باليقظة تجاه الأعداء، وقال: التجربة تشير الى أن الأعداء يسعون دائماً للإضرار بالشعب الإيراني، لذا فإن الحفاظ على البصيرة والتوكل على الله هما سر شموخ الوطن.

المصدر: وكالة ارنا