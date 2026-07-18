رئيس السلطة القضائية في ايران: فشل مشروع الممر الجنوبي احبط المؤامرة المشؤومة للعدو الأمريكي

أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، حجة الاسلام غلام حسين محسني إيجئي، بأن ما يجري في مياه الخليج يعد أوضح دليل على الإخفاق الاستراتيجي للولايات المتحدة؛ مشيرًا إلى أن فشل مشروع “الممر الجنوبي” أدى إلى إحباط المخطط الأمريكي في بدايته.

وكتب الشيخ إيجئي اليوم السبت، عبر الفضاء الالكتروني، أن “ما يجري في مياه الخليج الفارسي يمثل الدليل الأبرز على فشل الاستراتيجية الأمريكية”، موضحًا أن إفشال مشروع الممر الجنوبي أحبط مخطط واشنطن، وحوّل حلم فرض القيود على حدود إيران إلى كابوس للمعتدين.

وأضاف، أن الاعتداءات الأخيرة على إيران، تندرج في هذا السياق.

وأشار رئيس القضاء إلى أن حماة الحدود والمدافعين عن مضيق هرمز، لا يكتفون بالدفاع عن الحدود الجغرافية فحسب، وانما يصونون أيضا عزة إيران واستقلالها المشروع في مواجهة العدوان الممنهج؛ مؤكدًا أن ذلك سيجعل من غدر الأعداء وعدوانهم هزيمة تاريخية لهم.

المصدر: وكالة ارنا