العدو يتمسّك باحتلاله أراض في سوريا ولبنان وغزة تحت مسمى “المناطق الآمنة”… ونتنياهو يؤجّل زيارته لواشنطن

أكد وزير الحرب في حكومة العدو الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أنه أبلغ نظيره الأميركي بيت هيغسيث تمسك كيانه المحتل بالبقاء في ما وصفها بـ«المناطق الآمنة» في سوريا وقطاع غزة ولبنان.

وقال مكتب وزير الحرب الإسرائيلي، في بيان، إن “كاتس بحث خلال اتصال هاتفي أجراه الليلة الماضية مع هيغسيث آخر المستجدات المتعلقة بالعمليات العسكرية الأميركية في إيران”، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مواجهة أي تطورات محتملة، حسب مكتب كاتس.

وأضاف البيان أن كاتس شدد خلال الاتصال على عزم كيانه البقاء في ما يُسمى «المناطق الآمنة» في سوريا وغزة ولبنان، لحماية حدودها والمستوطنات القريبة منها من تهديدات ما وصفها بـ«الجماعات الجهادية»، حسب زعمه.

ونقل البيان عن كاتس قوله: «لم نطلب قط من الولايات المتحدة التدخل نيابة عنا على حدودنا، ونحن ملتزمون بحماية سكان إسرائيل من أي تهديد، وهذا ما نعتزم القيام به».

وكان موقع «أكسيوس» قد ذكر، قبل أيام، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان وسوريا.

نتنياهو لن يتوجّه إلى واشنطن الأسبوع المقبل

في سياق آخر، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، أن بنيامين نتنياهو لن يتوجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، بعدما تقرر تأجيل جنازة السناتور الأميركي ليندسي غراهام إلى نهاية الشهر.

المصدر: العدو الإسرائيلي