تقديرات أمريكية: تكلفة شن الحرب على إيران تقترب من 100 مليار دولار



تشير تقديرات حكومية أمريكية داخلية إلى أن تكلفة الحرب الجارية ضد إيران قد تصل إلى 100 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الرقم المعلن من قبل البنتاغون البالغ نحو 30 مليار دولار.



وبحسب تقديرات داخل وزارة الحرب الأمريكية نقلتها شبكة “إن بي سي نيوز”، تتراوح التكلفة الفعلية للنفقات بين 80 و100 مليار دولار، وتشمل تكاليف تشغيلية غير معلنة، وإصلاح القواعد العسكرية المتضررة، واستبدال الطائرات والمعدات العسكرية التي دُمرت خلال العمليات.



وتشير التقارير إلى أن أضرار القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط قد تتجاوز 30 مليار دولار، حيث تقترب كلفة إعادة إعمار المنشآت العسكرية في البحرين وحدها من مليار دولار، بينها نحو 678 مليون دولار لإصلاح منطقة مقر القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، و237 مليون دولار لخدمات الموانئ والإسكان والمرافق.



كما تعرضت منشآت الأسطول الخامس الأمريكي في المنامة والقواعد الأمريكية في الكويت لأضرار كبيرة، فيما أدى بقاء أصول عسكرية متطورة في المنطقة إلى تعرضها للقصف. ووفق تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس، تضررت أكثر من 40 طائرة، بينها مقاتلات من طرازات F-15 وF-35 وطائرات تزويد بالوقود KC-135.



وتشمل التكاليف غير المحسوبة أيضا النفقات اللوجستية، مثل إعادة انتشار القوات، وتشغيل حاملتي طائرات وسفن دعم، ونقل وإيواء الجنود، إضافة إلى عمليات إعادة الأفراد (الأمريكيون المدنيون المتواجدون في منطقة الخليج) إلى الولايات المتحدة.



وتواجه وزارة الحرب الأمريكية ضغوطا متزايدة بسبب نقص التمويل، ما دفعها إلى طلب ميزانية إضافية بقيمة 68 مليار دولار لسد العجز حتى مناقشة ميزانية جديدة بقيمة 1.5 تريليون دولار في الخريف القادم.



وفي الكونغرس، أثار غياب الشفافية بشأن تكلفة الحرب انتقادات واسعة، حيث اتهم نواب البنتاغون بعدم تقديم معلومات دقيقة حول النفقات الحقيقية للصراع.



وقال السيناتور أنغوس كينغ إن من حق الأمريكيين (دافعي الضرائب) معرفة التكلفة الفعلية للحرب، بينما أكد السيناتور جاك ريد أن الوزارة رفضت تقديم رقم واضح للتكاليف أو بيانات مالية أساسية للكونغرس.

المصدر: وكالات