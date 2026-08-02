عراقجي لنظيره السعودي: أي عدوان أمريكي وصهيوني سيواجه برّد حاسم من القوات المسلحة الإيرانية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي عدوان أمريكي وصهيوني سيواجه برّد حاسم من القوات المسلحة الإيرانية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه في إطار استكمال مشاوراته الدبلوماسية الجارية اليوم، تباحث عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، مع فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية، بشأن استمرار المؤامرات والإجراءات العدوانية لأمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى الجاهزية الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لحفظ السيادة، وسلامة الأراضي، والأمن القومي للبلاد، مؤكداً أن أي عدوان أو خطوة عدائية من جانب أمريكا والكيان الصهيوني، أو مشاركة ومواكبة من دول المنطقة، ستواجه برّد حاسم ومتناسب من قواتنا المسلحة المقتدرة، وأن مسؤولية كافة التداعيات الناجمة عن مثل هذه المغامرات تقع على عاتق مسببيها.

المصدر: وكالة تسنيم