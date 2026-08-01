وزير الحرب الامريكي الأسبق ليون بانيتا: نحن عالقون في حرب لا يمكن الانتصار فيها

قال وزير الحرب الامريكي السابق ليون بانيتا إن واشنطن عالقة في حرب لا يمكن كسبها.

ووصف ليون بانيتا، في مقابلة مع شبكة CNN، الحرب التي تخوضها بلاده ضد إيران بأنها حرب لا يمكن الانتصار فيها.

وقال بانيتا، الذي كان أيضاً مديراً سابقاً لوكالة المخابرات المركزية (CIA)، رداً على سؤال في هذا الشأن: “أعتقد أننا عالقون في حرب لا يمكن الانتصار فيها ؛ حرب طال أمدها واستمرت، مثل سائر الحروب التي خضناها، دون أي نتيجة مرضية”.

وأضاف: “بصراحة، هذا هو الإرث الذي صنعته أمريكا في القرن الحادي والعشرين، سواء في أفغانستان، أو في العراق، أو في إيران. نحن نجد أنفسنا في حروب لا يمكن كسبها، والتي في النهاية تستهلك أمريكا، وتضر باقتصادنا، والأهم من ذلك كله، أنها ستُضعفنا في نظر بقية دول العالم”.

المصدر: وكالة فارس