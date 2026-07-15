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    لبنان

    الجيش اللبناني نعى الجندي الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان الذي قتله العدو الاسرائيلي

      نعت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاربعاء “الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان الذي فُقد الاتصال به بتاريخ 19 /4 /2026 وتبيّن في ما بعد أنه استشهد نتيجة استهدافه داخل سيارته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزت جثمانه، وجرى تسلّمه من اللّجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 15 /7 /2026”.

      وتابع البيان “في ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

      • من مواليد 16 /11/ 2002 الميدان الشرقي – زحلة.
      • تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن بتاريخ 7 /3 /2024.
      • حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.
      • الوضع العائلي: عازب”.

      واضاف البيان “يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ 2026/7/16 الساعة 11.00 من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القديس غريغوريوس المنوِّر – زحلة (حي الميدان)، حيث يُقام المأتم الساعة 15.00″، وتابع “تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 10.00 وبعده لغاية الساعة 19.00 في الكنيسة المذكورة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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