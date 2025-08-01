عربي وإقليمي

إيران : اتهامنا باعتماد سياسة «اغتيالات وعمليات خطف» في الخارج «لا أساس له»

رفضت إيران الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة ودول حليفة لها باعتماد سياسة «اغتيالات وعمليات خطف» في الخارج تستهدف معارضين وصحافيين ومسؤولين، معتبرة أن «لا أساس لها».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، في بيان إن هذه الاتهامات هي «محاولة لتحويل انتباه الرأي العام عن القضية الأساسية المطروح حالياً، وهي الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة».

وأمس، قالت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية تشيكيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد، في بيان مشترك: «نحن موحدون في معارضتنا محاولات أجهزة الاستخبارات الإيرانية الهادفة إلى قتل وخطف وترهيب أشخاص في أوروبا وأميركا الشمالية، في انتهاك صارخ لسيادتنا»، بحسب تعبيرها.

وزعمت أن «هذه الأجهزة تتعاون على نحو متزايد مع منظمات إجرامية دولية لاستهداف صحافيين ومعارضين ومواطنين يهود ومسؤولين حاليين وسابقين في أوروبا وأميركا الشمالية»، معتبرة أن «هذا الأمر غير مقبول».

المصدر: الأخبار