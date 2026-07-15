العدو الاسرائيلي يجبر فلسطينيا على هدم منزله في سلوان بالقدس المحتلة

أجبرت سلطات العدو الإسرائيلي الأربعاء فلسطينيا على هدم جزء من منزله ذاتيا في حي العين ببلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأن “بلدية الاحتلال في القدس المحتلة أرغمت المواطن المقدسي محمد العباسي على هدم جزء من منزله بحجة البناء دون ترخيص، وذلك تفاديا لتحمله تكاليف الهدم التي تفرضها البلدية في حال نفذت طواقمها عملية الهدم”.

وأوضحت المحافظة أن “مساحة الجزء الذي أجبر على هدمه تبلغ 25 مترا مربعا، ويؤوي ثلاثة من أبنائه، وذلك بعد 14 عاما من الملاحقة القضائية التي انتهت بصدور قرار هدم نهائي بحقه”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام