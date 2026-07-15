شركة دولية: حركة العبور عبر المسار الجنوبي في مضيق هرمز تراجعت إلى الصفر

قالت شركة كيبلر Kpler الدولية المتخصصة في تحليل البيانات الخاصة بأسواق الطاقة والشحن البحري والسلع الأساسية المتخذة من بلجيكا مقرا لها إن حركة العبور عبر المسار الجنوبي (التي تدعي واشنطن تأمينه) في مضيق هرمز تراجعت إلى الصفر.

وأظهرت أحدث بيانات الرصد بالأقمار الصناعية الصادرة عن شركة كيبلر أن 21 سفينة عبرت مضيق هرمز أمس، إلا أنه لم تعبر أي سفينة عبر المسار المدعوم من الولايات المتحدة، المعروف باسم الممر العُماني.

ويعكس غياب أي عمليات عبور عبر المسار العُماني تراجعًا متزايدًا في الثقة بهذا الممر، في حين تواصل شركات الشحن تفضيل المسارات التي وافقت عليها إيران.

Hormuz risks deepen further



Confirmed Strait of Hormuz crossings rose slightly on 14 July, with 21 monitored transits recorded, dominated by commercial traffic carrying crude, LPG, methanol and iron ore. However, the security outlook deteriorated further as three additional… pic.twitter.com/ePEfykLST0 — Kpler (@Kpler) July 15, 2026

المصدر: موقع المنار