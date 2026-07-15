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    عربي وإقليمي

    شركة دولية: حركة العبور عبر المسار الجنوبي في مضيق هرمز تراجعت إلى الصفر

      قالت شركة كيبلر Kpler الدولية المتخصصة في تحليل البيانات الخاصة بأسواق الطاقة والشحن البحري والسلع الأساسية المتخذة من بلجيكا مقرا لها إن حركة العبور عبر المسار الجنوبي (التي تدعي واشنطن تأمينه) في مضيق هرمز تراجعت إلى الصفر.

      وأظهرت أحدث بيانات الرصد بالأقمار الصناعية الصادرة عن شركة كيبلر أن 21 سفينة عبرت مضيق هرمز أمس، إلا أنه لم تعبر أي سفينة عبر المسار المدعوم من الولايات المتحدة، المعروف باسم الممر العُماني.

      ويعكس غياب أي عمليات عبور عبر المسار العُماني تراجعًا متزايدًا في الثقة بهذا الممر، في حين تواصل شركات الشحن تفضيل المسارات التي وافقت عليها إيران.

      المصدر: موقع المنار

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