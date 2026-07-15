الحرس الثوري يستهدف قاعدة الأزرق في الأردن ويدعو الشعب الأردني إلى طرد الأمريكيين من البلاد

أعلن حرس الثورة الإسلامية أن القوة الجوفضائية التابعة له نفذت، فجر اليوم، هجوماً على القاعدة الأمريكية في الأزرق بالأردن، وذلك ضمن الموجة السادسة من عملية «نصر 2» تحت شعار «يا الله، يا الله، يا الله»، رداً على ما وصفه بـ«الاعتداءات الأمريكية» على إيران.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الهجوم جاء «رداً على جرائم الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، التي يُنفَّذ الجزء الأكبر منها باستخدام القواعد الأمريكية على الأراضي الأردنية».

وأضاف أن مقاتلي القوة الجوفضائية استهدفوا، خلال العملية، «حظائر مقاتلات F-15 وF-16 وF-35، كما دمّروا عدداً من الطائرات المسيّرة الاستراتيجية الأمريكية من طراز MQ-9 الموجودة في قاعدة الأزرق».

وتوجه البيان إلى الشعب الأردني، قائلاً إن «أرض الأردن المقدسة هي موطئ أقدام الأنبياء، وليست مكاناً للمحتلين والمجرمين الدوليين».

ودعا الحرس الثوري الشعب الأردني إلى «وضع حد لوجود الجيش الأمريكي على الأراضي الأردنية، وعدم السماح باستخدامها منطلقاً للهجمات على الدول الإسلامية أو وسيلة لفرض الهيمنة على الشعب الفلسطيني».

كما حث البيان على «اغتنام كل فرصة لتدمير المؤسسات الأمريكية وطرد قوات الجيش الأمريكي من الأردن».

المصدر: موقع المنار