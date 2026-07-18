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    عربي وإقليمي

    ايران | الحرس الثوري: دك مستودع الزوارق المسيرة الأمريكية في البحرين

      اعلن الحرس الثوري الإسلامي في بيان له عن دك مستودع الزوارق المسيرة الأمريكية في البحرين.

      وجاء في البيان الصادر عن الحرس الثوري: يا شعب إيران المجاهد الباسل، تزامنا مع حضوركم الواعي في الشوارع، يواصل أبناؤكم الغيارى في القوات البحرية والجوفضائية للحرس الثوري عملياتهم الظافرة.

      واضاف: الليلة الماضية، ارتكب الجيش الأمريكي الإرهابي والوحشي جرائم حرب جديدة، بمهاجمة عدة جسور ما أسفرت عن استشهاد او إصابة عدد من المدنيين.

      وتابع: رداً على هذه الجرائم، وفي الموجة 17 من عمليات “نصر 2″، وبكلمة السر المباركة “يا صاحب الزمان ادركني”، تم دك مستودع الزوارق المسيّرة الاميركية في البحرين فجر اليوم، ما ادى الى احراق عدد كبير منها.

      واضاف: كما تم تدمير مركز الذكاء الاصطناعي الرئيسي في البحرين، الذي استخدمه الشيطان الأكبر لتحديد الاهداف وارتكاب جرائم حرب، تدميراً كاملاً باستخدام عدة صواريخ باليستية وعشرات الطائرات المسيّرة.

      وتابع البيان: ليعلم النظام الأمريكي القاتل للأطفال أنه إذا دمّر الجسور والبنية التحتية للنقل، فسندمر، بعون الله، أهم الأصول الصناعية وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي للشركات التي يملكها مساهمون أمريكيون في المنطقة، في أي دولة، وسنُسوّي أغلى أصول الشركات الأمريكية بالأرض في جميع الدول التي تستضيف قواعد أمريكية.

      واعتبر البيان، جميع الدول التي تستضيف قواعد أمريكية في المنطقة بانها شريكة في هذه الجرائم الحربية.

      المصدر: وكالة ارنا

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