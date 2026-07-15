وزارة الأشغال تُنجز إعادة تعبيد وتزفيت طريق تول- المعهد في بلدة الكفور – قضاء النبطية

أنجزت وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال إعادة تعبيد وتزفيت طريق تول – المعهد في بلدة الكفور – قضاء النبطية، في إطار مواصلة فرقها الفنية تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الطرق في الجنوب، رغم الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد.

وتولت المديرية الإقليمية للأشغال في الجنوب تنفيذ الأشغال، التي انطلقت من منطقة النبطية، لتكون من أوائل مشاريع تأهيل الطرق التي باشرت الوزارة بتنفيذها في الجنوب، بما يضمن تحسين السلامة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين.

وشملت الأعمال إعادة تأهيل الطريق بالكامل من خلال فرش طبقة إسفلتية جديدة وتنفيذ أعمال الحدل والتشطيب وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يحسن جودة الطريق ويعزز استدامته ويؤمن حركة مرور أكثر أماناً وانسيابية.

ويُعد طريق تول – المعهد من المحاور المحلية التي تخدم سكان المنطقة، ويسهم إنجازه في تحسين الربط بين البلدات المجاورة وتسهيل الوصول إلى المرافق والخدمات.

واكدت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان “استمرار فرقها الفنية في تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الطرق وفق الأولويات الميدانية، بما يضمن الحفاظ على جهوزية شبكة الطرق وتحسين مستوى السلامة المرورية في مختلف المناطق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام